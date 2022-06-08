Названы самые дешевые направления для авиапутешествий

Эксперты рассказали о самых дешевых городах, куда можно полететь на самолете в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Аналитики подсчитали средние цены на путешествия в разные города России. Выяснилось, что чаще всего пользователи сервиса ищут билеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани.

Из Москвы дешевле всего улететь в Архангельск, Калининград, Санкт-Петербург, Тюмень и Ульяновск. Билет до этих городов обойдется в стоимость от 2,3 до 3,7 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга выгоднее всего лететь в Калининград или в Архангельск. Билеты в эти города обойдутся в 2,4 и 3 тысячи рублей соответственно.

Самым дешевым маршрутом из Екатеринбурга оказался перелет в Нягань — будет стоить 3,2 тысячи рублей. До Москвы можно долететь за 4 тысячи.

Из Казани можно долететь до Саранска за три тысячи рублей. Билет в Санкт-Петербург обойдется дороже на тысячу рублей. Перелет до Москвы и Костромы обойдется в 4,1 тысячу.