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1 час назад

Названы доступные зарубежные направления для летнего отдыха

Мира Маркина

Специалисты отрасли назвали страны, которые могут посетить россияне ввиду отмены коронавирусных ограничений. Список появился на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отечественные путешественники могут отправиться в 53 страны. Улететь прямым рейсом можно лишь в десять из них:
  • Абхазию,
  • Армению,
  • Бахрейн,
  • Белоруссию,
  • Израиль,
  • Казахстан,
  • Киргизию,
  • Сербию,
  • Турцию,
  • Мальдивы.

Также россияне могут посетить 28 стран Европы, включая Австрию, Грецию, Кипр, Италию, Швейцарию, Болгарию, Исландию, Черногорию, Молдавию и Словению.

Наши туристы могут отдохнуть без ограничений в Мексике, Доминикане, Коста-Рике, Сальвадоре, на Ямайке и Кубе. В Азии и на Ближнем Востоке россиян ждут в Афганистане, Монголии, Вьетнаме, Омане, Йемене, Кувейте и Саудовской Аравии.

Африканские Габон и Конго доступны без справок и тестов.

Ранее «Рамблер» рассказывал, сколько стоит отдых на Бали этим летом.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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