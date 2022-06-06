Россиян заставили платить за тень на пляже в Крыму

На пляже Барабулька в поселке Заозерное в Крыму россиян заставили платить 200 рублей за возможность полежать в тени. Об этом в социальных сетях написала местная женщина.

Фото: unsplash unsplash

Жительница отдыхала у моря с ребенком — как только он решил укрыться в тени под зонтиком, к ним подошел сотрудник пляжа и попросил вернуться на солнце. Он уточнил, что «тень стоит 200 рублей, так как пляж надо обслуживать».

«При этом пляж заросший, грязный», — возмутилась россиянка.

Она отметила, что не планировала пользоваться лежаками, а хотела занять место под тенью. Пост при этом вызвал неоднозначную реакцию в сети. Но некоторые подписчики поддержали женщину.

«Какие мелочные люди, тень для ребенка пожалели», «Позорники! Тень продают ребенку, стыдно должно быть», «А потом удивляются, почему все едут в Турцию и Египет», — писали они.

Однако некоторые юзеры раскритиковали россиянку.

«Мама пожалела деньги ребенку на зонтик», «А почему вашему ребенку должны были дать шезлонг на платном пляже? Нет денег — лежите на песке на солнце», — отметили пользователи сети.