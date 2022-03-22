Самые опасные пляжи России

В России есть очень много красивых пляжей, где практически нет людей. Как правило, это "дикие" пляжи, где нет никакой инфраструктуры, буйков, а о спасателях речи даже не идет. Некоторые места опасны из-за частых случаев контакта с опасными подводными обитателями, а еще пляжи опасны из-за регулярных подводных течений. Несмотря на это, многие туристы пренебрегают правилами безопасности и все равно продолжают отдыхать на этих территориях. В материале "Рамблера" — пляжи, на которых не стоит отдыхать даже в том случае, если вам этого очень хочется.

Фото: Рамблер Рамблер

Пляжи в черте города Махачкала, Каспийское море

Пляжи в районе Махачкалы регулярно закрывают для того, чтобы люди там не купались, но туристы редко слушают предписания санитарных ведомств. Считается, что именно там водан столько загрязнена, что в ней водится слишком много микроорганизмов. которые могут быть опасны для людей. Отмечается, что это происходит из-за сброса канализационных потоков в море.

Некоторые эксперты уверены, что купание в Каспийском море опасно из-за того, что туда сбрасывают неочищенные промышленные отходы и нефть. Из-за этого страдают не только обитатели водоема, но и люди.

Остров Суджук, Новороссийск

В Новороссийские, как и в Махачкале, регулярно закрывают пляжи из-за того, что вода не соответствует безопасным нормам. В ней водится очень много микроорганизмов, которые могут быть опасны для людей.

Пляж на острове Суджук опасен не только этим. Если пройти на глубину, то можно напороться на подводное течение, которое очень тяжело преодолеть. Поэтому в воду здесь лучше лишний раз не заходить.

Пляжи Анапы

Спасатели утверждают, что на пляжах Анапы чаще всего образовывается тягун, который пугает отдыхающих. По мнению экспертов, мелководье и отсутствие волн может ошибочно расслабить отдыхающих, в результате чего им требуется помощь.