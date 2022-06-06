Стоит ли ждать повышения цен на отдых в Турции

С 1 июня в Турции существенно подорожали электроэнергия (на 15%), бензин (на 13%) и природный газ (на 30%). Как это отразится на стоимости услуг отелей и ресторанов узнали сотрудники сайта Tourdom.

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Владельцы ресторанов сообщили, что так как в стране начинается жара, они вынуждены включать кондиционеры. Расход электроэнергии растет, поэтому приходится пересматривать меню и повышать стоимость блюд.

Подорожание энергии и бензина повлияло и на цены на продукты. Это приводит к тому, что отдельные позиции в меню пришлось поднять на 20%, хотя в марте их уже повышали.

«Даже вода стала дороже на 2 лиры за 19-литровую бутылку. Воду из-под крана у нас никто не пьет: много фтора».