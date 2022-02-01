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3 часа назад

Абхазские отели и пансионаты поднимают цены

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает: отдых в Абхазии будущим летом будет дороже на 20-40% (по сравнению с 2021 годом). Это связано с тем, что большинство отелей и пансионатов Республики уже сейчас повышают цены на проживание.

Абхазские отели и пансионаты поднимают цены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Изменение цен на продукты и сферу услуг заставило владельцев апартаментов и коттеджей увеличить стоимость суточного пребывания туристов. Перемены коснулись и отелей. Номера категории люкс и полулюкс обойдутся путешественникам дороже.

Несмотря на это продажи туров в Абхазию только растут. Количество забронированных путевок на конец января уже превысило показатели 2020 и 2021 годов. Туроператоры прогнозируют пик продаж в марте и апреле.

Эксперты полагают, что регион остается привлекательным для наших туристов из-за возможности въехать в страну по российскому паспорту, а также отсутствия строгих правил. Для посещения Абхазии не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему зимой туристы выбирают Абхазию, а не Сочи.

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