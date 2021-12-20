Почему в декабре туристы выбирают Абхазию, а не Сочи

На курорты Краснодарского края туристы со всей России приезжают круглый год, но некоторые решают проехать дальше на юг и отдохнуть за пределами страны. "Рамблер" разбирался, почему в декабре 2021 года многие предпочитают российскому югу соседнюю Абхазию.

В Сочи в коронавирусные времена приезжают толпы туристов и летом, и зимой. Однако сейчас многие решают посетить не Сочи, а Абхазию.

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Главное значимое для туристов отличие Абхазии от Сочи сейчас —

отсутствие антиковидных ограничений. В Сочи, как и во всем Краснодарском крае, действует режим повышенной опасности. В частности, люди не могут попасть в заведения общественного питания, торговые центры, кинотеатры бассейны и спортзалы без QR-кодов, справок о вакцинации или ПЦР-тестов. Без этих документов нельзя заселиться в отели и гостиницы, соответственно, приезжающие в город туристы сталкиваются с целым списком ограничений.

А вот в соседней Абхазии, граница с которой находится в 30 минутах от сочинского аэропорта, никаких ограничений нет. Чтоб въехать в живописную республику россиянам не нужны тесты, коды и справки. Более того, граждане РФ беспрепятственно попадают туда без заграничного паспорта и каких-либо виз. Такие бонусы и полное отсутствие “бумажных” проблем манят сюда многих туристов со всей России.

Еще один плюс — отсутствие толп туристов. Несмотря на то, что отдыхают здесь круглый год, в Абхазии все равно гораздо меньше людей, чем в Сочи.

"Сочи уже просто завален людьми. И все едут и едут, кто-то переезжает, кто-то зимует, а инфраструктура города просто рвется. Он маленький, узенький, и просто не рассчитан на такое количество человек…

В Абхазии пока есть, чем дышать", — комментируют местные в соцсетях.

Помимо того, что можно беспрепятственно посещать любые общественные места, вся республика расположена между горами и морем. Солнце, чистый воздух, густые леса делают отдых туристов полезным и для здоровья.