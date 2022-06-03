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1 час назад

Пассажирка самолета пожаловалась на запрет опустить спинку кресла

Мира Маркина

В издании Newsweek обратили внимание на сообщение, появившееся на одном из родительских форумов. Женщина обратилась к другим пользователям за тем, чтобы те рассудили ситуацию, случившуюся с ней на борту самолета.

Пассажирка самолета пожаловалась на запрет опустить спинку кресла
Фото: pixels.compixels.com

Она приобрела билет на место у выхода, специально, чтобы сидеть более просторно и комфортно, потому что страдает от болей в спине. Однако, когда она захотела откинуть спинку своего кресла, пассажирка с ребенком, сидевшая сзади нее, не позволила ей этого сделать.

«Кто из нас был неправ? Или все, кто откидывает свое кресло, неправы?» — написала женщина на форуме, обратившись с вопросом к пользователям.

Те, в свою очередь, разделились на два лагеря - часть из них написала о том, что откидывать спинки кресел - это эгоистично и асоциально, и вообще можно было потерпеть, если сзади пассажир сидит с ребенком на руках. А другие заняли позицию на стороне девушки, написавшей пост, отметив, что если у кресла есть такая функция, то пассажир имеет полное право ей пользоваться, и никакими правилами это не запрещено.

Ранее мы писали, что на самом большом пляже Антальи обнаружили мазут.

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