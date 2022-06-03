На крупнейшем пляже Антальи появился мазут

В сети появилась информация о том, что на одном из самых больший пляжей турецкого курортного города Анталья были замечены пятна мазута. Отдыхающие жалуются на то, что, выйдя из воды, они обнаружили, что на теле остались пятна черного мазуте. ТАкже посетители пляжа писали о том, что даже волосы, вещи и одежда были в пятнах после посещения пляжа Коньяалты.

Фото: pixels.com pixels.com

Администрация утверждает, что этот мазут пришел из моря, от больших кораблей. Местные жители отмечают, что такое случается и по несколько раз в неделю. Хотя на соседних пляжах при этом может быть чисто.

Пляж не закрыли, однако разместили предупреждающие таблички, на которых благодарят за понимание и рекомендуют гостям быть осторожными.