Россиянам назвали бюджетное направление для туризма

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян бюджетное туристическое направление для россиян туристическое направление. Его слова передает радио Sputnik.

Фото: unsplash unsplash

Эксперт сообщил, что Турция дает туристам из России скидки в 30 процентов, так как в этом году страну посетит меньше путешественников, чем ожидалось.

«Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро», — указал эксперт.

Стоимость путевок также снижает высокий курс рубля по отношению к турецкой лире. Однако из-за дефицита рейсов дорогим может оказаться авиаперелет.

Цены на билеты на самолет и на туры в целом снизятся после появления массовых чартерных перевозок, выразил мнение вице-президент Альянса турагентств.

Он рассказал, что для полетов в Россию в Турции уже созданы две авиакомпании, на подходе третья, все они ждут разрешения на перелеты.