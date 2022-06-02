Больного дельфина спасли от туриста на российском пляже

На пляже "Омега" в Севастополе мужчина схватил и тряс больного дельфина. Об этом сообщается в Telegram-канал "Mash на волне".
Россиянин схватит в воде обессиленное животное и показал его детям. Окружающие просили мужчину оставить животное в покое, и лишь спустя некоторое время он отпустил дельфина.
Когда же животное прибило к берегу, то очевидцы заметили на его теле следы укусов от других особей. Сообщается, что млекопитающее было передано местным волонтерам, которые в данный момент оказывают ему помощь.