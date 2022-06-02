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38 минут назад

Больного дельфина спасли от туриста на российском пляже

Мария Иглина

На пляже "Омега" в Севастополе мужчина схватил и тряс больного дельфина. Об этом сообщается в Telegram-канал "Mash на волне".

Больного дельфина спасли от туриста на российском пляже
Фото: unsplash.comunsplash.com

Россиянин схватит в воде обессиленное животное и показал его детям. Окружающие просили мужчину оставить животное в покое, и лишь спустя некоторое время он отпустил дельфина.

Когда же животное прибило к берегу, то очевидцы заметили на его теле следы укусов от других особей. Сообщается, что млекопитающее было передано местным волонтерам, которые в данный момент оказывают ему помощь.

Ранее эксперт рассказал, как обманывают туристов в этом сезоне.

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