Больного дельфина спасли от туриста на российском пляже

На пляже "Омега" в Севастополе мужчина схватил и тряс больного дельфина. Об этом сообщается в Telegram-канал "Mash на волне".

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Россиянин схватит в воде обессиленное животное и показал его детям. Окружающие просили мужчину оставить животное в покое, и лишь спустя некоторое время он отпустил дельфина.