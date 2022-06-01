Эксперт рассказал, как обманывают туристов в этом сезоне

Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов рассказал, какими уловками пользуются мошенники для обмана туристов. Об этом сообщает "Прайм".
Эксперт отметил, что мошенники создают поддельные сайты компаний по аренде жилья. Оформление там не отличается, а в самой ссылке может не хватать одной буквы. При этом, они запускают зазывающие рассылки и баннеры на других сайтах.
В таком случае он посоветовал не переходить на сервисы по бронированию путешествий со сторонних сайтов.
"Другой вид мошенничества, распространённый в соцсетях, – когда мошенник публикует частное объявление о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, объясняя это невозможностью поехать в силу форс-мажорных обстоятельств и желанием получить какие-то символические деньги за отмененную поездку. При покупке он даже может выслать вам очень похожий на настоящий ваучер и настоящий билет, чтобы вы проверили его подлинность, после чего билет просто аннулируют"
Некоторые мошенники указывают, что оплачивать жилье нужно при заезде, а для бронирования необходимо перевести нужную сумму на карту. После того, как деньги были отданы, мошенники скрываются.
Кузнецов посоветовал уточнять, в какую именно комнату вас заселят, если опубликованы разные фотографии. Он рекомендовал уточнять метраж помещений, так как на картинках оно может выглядеть больше.
"Лучший способ обезопасить себя от мошенничества – бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации"
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