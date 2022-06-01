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2 часа назад

Эксперт рассказал, как обманывают туристов в этом сезоне

Мария Каткова

Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов рассказал, какими уловками пользуются мошенники для обмана туристов. Об этом сообщает "Прайм".

Эксперт рассказал, как обманывают туристов в этом сезоне
Фото: PixabayPixabay

Эксперт отметил, что мошенники создают поддельные сайты компаний по аренде жилья. Оформление там не отличается, а в самой ссылке может не хватать одной буквы. При этом, они запускают зазывающие рассылки и баннеры на других сайтах.

В таком случае он посоветовал не переходить на сервисы по бронированию путешествий со сторонних сайтов.

"Другой вид мошенничества, распространённый в соцсетях, – когда мошенник публикует частное объявление о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, объясняя это невозможностью поехать в силу форс-мажорных обстоятельств и желанием получить какие-то символические деньги за отмененную поездку. При покупке он даже может выслать вам очень похожий на настоящий ваучер и настоящий билет, чтобы вы проверили его подлинность, после чего билет просто аннулируют"

Некоторые мошенники указывают, что оплачивать жилье нужно при заезде, а для бронирования необходимо перевести нужную сумму на карту. После того, как деньги были отданы, мошенники скрываются.

Кузнецов посоветовал уточнять, в какую именно комнату вас заселят, если опубликованы разные фотографии. Он рекомендовал уточнять метраж помещений, так как на картинках оно может выглядеть больше.

"Лучший способ обезопасить себя от мошенничества – бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации"

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, какие страны быстрее других выдают шенген.

Новости путешествий,Юрий Кузнецов,
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