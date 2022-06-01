Эксперт рассказал, как обманывают туристов в этом сезоне

"Другой вид мошенничества, распространённый в соцсетях, – когда мошенник публикует частное объявление о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, объясняя это невозможностью поехать в силу форс-мажорных обстоятельств и желанием получить какие-то символические деньги за отмененную поездку. При покупке он даже может выслать вам очень похожий на настоящий ваучер и настоящий билет, чтобы вы проверили его подлинность, после чего билет просто аннулируют"