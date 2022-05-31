Россиянам рассказали, какие страны быстрее других выдают шенген

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация, подсказывающая россиянам, в какую страну будет менее проблематично и быстрее по сроками получить шенгенскую визу. Также в Ассоциации напомнили, какие европейские страны не прекратили выдачу шенгена россиянам.

Консульства таких стран, как Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения продолжают выдавать визы туристам из России в соответствии со сроками указанными для этого в Визовом кодексе ЕС - то есть в течение 10 дней.

Самыми оперативными из них в этом вопросе являются консульства Греции и Италии - подав документы на шенгенскую визу для туристической поездки в эту страну, вам придется ожидать ее до 7 дней, но возможна и готовность даже за три рабочих дня.