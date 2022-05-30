Замечено снижение цен на туры по России и за рубеж

В пресс-службе сервиса Level.Travel рассказали о снижении цен на туры по России и за рубеж, об этом сообщает агентство РИА Новости.
Снижение стоимости туров для россиян отмечается после майских праздников. В среднем цены упали на 14%.
"Например, путешествие в Турцию на майские праздники обходилось туристам в 130 тысяч рублей, а после — в 121 тысячу (на 7 процентов ниже). Цены на российские курорты снизились на 20 процентов — с 52 до 41,5 тысячи рублей", — говорят в пресс-службе.
Также в сервисе отметили, что самый большой спад цен произошел на туры в Армению и на Мальдивы на 65% и 41% соответственно. Эксперты объясняют снижение цен на поездки на Мальдивы тем, что появились прямые рейсы аэрофлота по этому направлению.
Ранее мы писали, что россиянам рассказали, как повысятся цены на авиабилеты.