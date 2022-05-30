Замечено снижение цен на туры по России и за рубеж

"Например, путешествие в Турцию на майские праздники обходилось туристам в 130 тысяч рублей, а после — в 121 тысячу (на 7 процентов ниже). Цены на российские курорты снизились на 20 процентов — с 52 до 41,5 тысячи рублей", — говорят в пресс-службе.