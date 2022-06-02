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11 минут назад

Название Турции изменили

Анна Шутова

В Организации Объединенных Наций (ООН) удовлетворили просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Название Турции изменили
Фото: UnsplashUnsplash

Теперь вместо Turkey в международных и официальных документах используется наименование Türkiye.

«Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу», — заявил глава МИД страны.

Как пишет агентство, в стране решили изменить название из-за неблагозвучности. В английском языке «Turkey» переводится как «индейка».

Президент Турции подписал указ о "переименовании" страны в декабре 2021 года. Новым экспортным брендом страны стало Türkiye.

Ранее стало известно, что Турция отменила ограничения на въезд для туристов.

Новости путешествий,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,ООН,
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