Турция отменила ограничения на въезд для туристов

Турция отменила ограничения, которые ранее требовались для въезда в страну туристов. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на МВД страны.
Теперь туристам не нужно предъявлять ПЦР-тесты при пересечении границы. В ведомстве отмечается, что при нынешней ситуации с коронвирусом такие меры больше не нужны.
«Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда»
Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как обманывают туристов в этом сезоне.