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1 час назад

Турция отменила ограничения на въезд для туристов

Мария Каткова

Турция отменила ограничения, которые ранее требовались для въезда в страну туристов. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на МВД страны.

Турция отменила ограничения на въезд для туристов
Фото: PixabayPixabay

Теперь туристам не нужно предъявлять ПЦР-тесты при пересечении границы. В ведомстве отмечается, что при нынешней ситуации с коронвирусом такие меры больше не нужны.

«Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда»

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как обманывают туристов в этом сезоне.

Новости путешествий,Телеканал "360° Подмосковье",
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