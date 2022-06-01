СМИ: Hilton и Marriott могут уйти из России

Гостиничные сети Hilton и Marriott могут уйти из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова.

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По мнению эксперта, основной причиной ухода этих компаний с российского рынка может быть падение бронирований. С начала весны в страну приезжает меньше гостей из-за границы, которые могли бы позволить себе номера стоимостью 60-100 тысяч рублей в сутки.

Бухаров допустил, что после ухода бизнеса из России, отели могут заблокировать у клиентов свою систему лояльности, которая позволяет копить и использовать бонусы.

При этом, при уходе бизнеса с российского рынка собственники недвижимости и инвесторы могут использовать здания прежним образом, это позволяют сделать с помощью принудительного лицензирования и параллельного импорта.

«Инвесторы допускают, что иностранцы могут обратиться в суд. Однако тогда международным игрокам придется пояснить свою позицию, ведь они сами приняли решение об уходе», — заключил Бухаров.