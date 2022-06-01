Сеть отелей в Египте будет принимать карты "Мир" и рубли

Директор крупной сети отелей Rixos в Египте Эркан Йилдырым заявил, что гостиницы будут принимать рубли и карты "Мир". Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что как только правительства согласуют условия подключения, отель предоставит возможность туристам из России расплачиваться картами платежной системы "Мир", а также наличными рублями.

«Прием банковских карт "Мир" и возможность оплатить наличными рублями в отелях Египта не зависит от нас, это будет решением государства»

Йилдырым отметил, что сейчас вопрос использования карт и рублей прорабатывается с обеих сторон, но пока никаких инструкций на этот счет нет.