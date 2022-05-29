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54 минуты назад

Стюардесса встала на руки в мини-юбке и поразила подписчиков

Даша Краснова

Бортпроводница сделала стойку на руках на борту самолета и вызвала удивление подписчиков. Снимок размещен в аккаунте @cabincrewonline. В профиле публикуют фото из жизни стюардесс.

Стюардесса встала на руки в мини-юбке и поразила подписчиков
Фото: unsplashunsplash
социальные сети

На фото стюардесса сделала акробатический трюк — встала на руки и согнула одну ногу в колене, упершись второй в багажную полку. Девушка одета в фирменную униформу, состоящую из белой рубашки, красной мини-юбки и черных туфель на каблуке.

Подписчики оценили задумку девушки и оставили восхищенные комментарии под постом.

«Впечатляет», «Вы великолепно выглядите», «Я давно не видел таких красивых ног», «Это по-настоящему прелестное фото», «Похоже, что я всегда летаю не на тех авиалиниях», — написали они.

До этого мы рассказывали о секретах упаковки чемодана.

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