Стюардесса рассказала о секретах упаковки чемодана

Стюардесса рассказала, как собрать чемодан так, чтобы в него поместилось все необходимое. Она поделилась секретами упаковки, которыми пользуется сама. Об этом сообщает Mirror.

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Бортпроводница посоветовала начать со списка. Впишите в него все, что вы планируете с собой взять, а при упаковке чемодана обращайтесь к нему. Так вы точно ничего не забудете.

Она предложила брать в поездку универсальные вещи, чтобы не захламлять чемодан.

"Нужно брать вещи, которые подойдут для различных ситуаций. Хорошим вариантом будет обычная футболка и джинсы. Это — хороший способ освободит место в чемодане для нескольких сувениров"

Она предложила сворачивать одежду "столбиками", а не складывать. По словам стюардессы, это поможет оставить свободное место, а вещи не помнутся. Для того, чтобы одежда не испачкалась и не промокла, она посоветовала использовать упаковочные мешки.

Объемные вещи стюардесса посоветовала одевать на себя для экономии места в чемодане и уменьшении его веса.