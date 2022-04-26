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53 минуты назад

Туроператоры отметили всплеск бронирований в Италию

Рамблер

Российские туроператоры отметили, что заметно повысился спрос на туры в Италию среди россиян, как сообщает Ассоциация Туроператоров.

Туроператоры отметили всплеск бронирований в Италию
Фото: pixabay.compixabay.com

Количество желающих стало расти с середины апреля. В Ассоциации отмечают, что туристов даже не отталкивает тот факт, что прямых рейсов в Италию сейчас нет, как и то, что там нельзя будет пользоваться российскими банковскими картами.

Рост востребованности этого направления связывают с тем, что в последнее время произошли существенные послабления ограничений, связанных с ковидом, к тому же, в Италию все еще можно получить туристическую визу.

Ранее мы писали, сколько стоит "все включено" в Анапе.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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