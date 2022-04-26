Туроператоры отметили всплеск бронирований в Италию

Российские туроператоры отметили, что заметно повысился спрос на туры в Италию среди россиян, как сообщает Ассоциация Туроператоров.

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Количество желающих стало расти с середины апреля. В Ассоциации отмечают, что туристов даже не отталкивает тот факт, что прямых рейсов в Италию сейчас нет, как и то, что там нельзя будет пользоваться российскими банковскими картами.