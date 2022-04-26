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1 час назад

Сколько стоит «все включено» в Анапе в мае

Мира Маркина

Недельный отдых в санаториях Анапы по системе «все включено» в среднем обойдется двум туристам в 24 тысячи рублей, подсчитали специалисты TourDom.ru. Такая цена актуальна для предложений на майские праздники.

Сколько стоит «все включено» в Анапе в мае
Фото: unsplash.comunsplash.com

Коммерческий директор туроператора АЛЕАН Оксана Булах назвала минимальную стоимость проживания в отеле с питанием – это 1,7 тысячи рублей за ночь. Она также привела некоторые цены на отдых в популярных санаториях.

Тур в санаторий «Парус» можно приобрести за 24 тысячи рублей на двоих. Путевка предусматривает обслуживание по системе «все включено». Даты поездки: с 1 по 8 мая.

Аналогичные условия может предложить туристам и санаторий «Родник». Однако стоимость недельного отпуска в его стенах в полтора раза дороже и достигает 40 тысяч рублей.

Сутки в четырехзвездочном отеле La Melia по системе all inclusive для семьи с ребенком обойдутся в 7,2 тысячи рублей, а недельное размещение, например, с 3 мая можно забронировать уже за 50 тысяч рублей на всех.

«С июня минимальная стоимость отдыха в трехзвездочных отелях поднимется до 2,6 тысячи рублей, а в четырехзвездочных — до 3,7», — отметила Оксана Булах.

Ранее «Рамблер» сообщил о том, что будет с программой туристического кэшбека в ближайшее время.

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