В России планируют продлить программу туристического кешбэка

Ростуризм зарезервировал средства для продления программы туристического кешбэка за отдых по России на осень. Об этом во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил Дмитрий Чернышенко.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Чернышенко отметил, что на 2022 год запланировано еще одно окно продаж на осенне-зимний период, о датах будет сообщено позднее.

Он также добавил, что в 2022 году программой туристического кешбэка воспользовались более 2,5 млн россиян. Всего было возвращено 8,5 млрд рублей, а туристических услуг было продано на 44 млрд рублей.

Кроме этого, по словам Чернышенко, благодаря программе правительство смогло обеспечить нагрузкой туристическую инфраструктуру, создав новые рабочие места и удовлетворив растущий спрос граждан на туризм по России.

Загрузка…