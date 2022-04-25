Каждый пятый россиянин не планирует идти в отпуск летом

Каждый пятый житель России планирует отказаться от летнего отпуска. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Росгосстрах" и банка "Открытие".

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Свои планы на отпуск выразили лишь 21 процент жителей, 33 процента респондентов хотели бы отдохнуть летом, однако не уверены, что смогут это сделать.

Еще 26 процентов не планируют летний отпуск из-за неопределенностей, а 20 процентов россиян совсем не собираются в летний отпуск.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в российских городах с населением не менее 100 тысяч человек.

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