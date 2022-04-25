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1 час назад

Каждый пятый россиянин не планирует идти в отпуск летом

Мария Иглина

Каждый пятый житель России планирует отказаться от летнего отпуска. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Росгосстрах" и банка "Открытие".

Каждый пятый россиянин не планирует идти в отпуск летом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Свои планы на отпуск выразили лишь 21 процент жителей, 33 процента респондентов хотели бы отдохнуть летом, однако не уверены, что смогут это сделать.

Еще 26 процентов не планируют летний отпуск из-за неопределенностей, а 20 процентов россиян совсем не собираются в летний отпуск.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в российских городах с населением не менее 100 тысяч человек.

Ранее Сочи стал самым популярным направлением на майские праздники.

Новости путешествий,ФК Открытие,Росгосстрах,
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