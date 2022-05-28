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2 часа назад

Российская семья вернулась из кругосветки

Катя Кобышева

Семья Клочковых провела в кругосветном путешествии семь лет и вернулась в родной Новосибирск. Об этом сообщает KP.RU.

Российская семья вернулась из кругосветки
Фото: PxHerePxHere

Как пишет издание, россияне первыми смогли обогнуть Землю вместе с детьми. До этого на такое путешествие решались только взрослые. В 2014 году Андрей и Марина Клочковы отправились в кругосветку на яхте «Леди Мэри», взяв с собой двоих дочерей.

«Я росла на "Детях капитана Гранта", романах Жюля Верна. В школе и во время учебы в Новосибирском государственном педагогическом университете мы ходили в походы. Эти мечты и привели нас в Тихий океан», — призналась Марина Клочкова в интервью изданию.

Без приключений не обошлось: взрослые члены семьи отравились рыбой-попугаем и яхтой целых полторы недели пришлось управлять девочкам, из-за коронавируса надолго застряли в Австралии, собирали дождевую воду и кокосовое молоко на необитаемых островах, когда сломался опреснитель воды.

Сейчас Марина планирует дописать книгу, Андрей будет строить бизнес для яхтсменов, 29-летняя дочь хочет сдать ЕГЭ и ОГЭ и пойти матросом на экспедиционных яхтах в Арктике, а младшая дочь пойдет учиться в географическую школу.

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Новости путешествий,Жюль Верн,
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