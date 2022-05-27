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1 час назад

Эксперты объяснили, как отдохнуть на Черном море до 20 тысяч

Даша Краснова

Россиянам рассказали о возможности найти бюджетный тур на Черное море. Об этом сообщили специалисты портала TourDom.

Эксперты объяснили, как отдохнуть на Черном море до 20 тысяч
Фото: unsplashunsplash

Найти бюджетные варианты отдыха возможно только с размещением в отелях низкой категории. По данным компании, минимальная стоимость недельного тура на черноморское побережье с перелетом и без питания в конце июня составит 22,5 тысячи рублей на двоих туристов — проживание на базе отдыха «Слава Черноморья» в часе езды от Сочи.

Предложения в районе 20 тысяч есть в «Слетать.ру». Туристы будут размещаться в отелях с одной и двумя звездами, однако есть возможность выбрать и гестхаусы с оценкой повыше.

Доля бюджетного сегмента в общем объеме невысока. Например, в структуре продаж Сочи на лето туры стоимостью до 50 тысяч рублей составляют только 30 процентов, у «Слетать.ру» доля дешевых вариантов не превышает 20 процентов. Основной поток заявок начинается от 50 тысяч рублей и выше.

До этого мы рассказывали, 5 турецких городов, куда можно полететь на отдых летом.

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