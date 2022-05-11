5 турецких городов, куда можно полететь на отдых летом

Большинство туристов планируют отправиться в Турцию в этом году. Однако выбрать лучший курорт — не так просто. "Рамблер" нашел пять лучших городов для отпуска и расскажет о них.

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Бодрум

Бодрум — один из лучших и наиболее известных курортов Турции. Это городок в греческом стиле с аккуратными белыми домиками, молодежь здесь поет песни под гитару, расписывает граффити стены, зависает в барах и просто вдохновляется красивыми пейзажами.

Каш

Каш — это небольшой островок Европы в Турции. Здесь вы встретите обилие цветов, смесь греческой и турецкой культуры, живописные виды и ресторанчики, которые находятся на разных уровнях по пути к морю. Дело в том, что городок находится между высоких гор, поэтому туристы смогут искупаться с видом на отвесные скалы. А еще в Каше находится лучший пляж Турции — Капуташ. Это бесконечный песчаный пляж, где иногда гуляют черепашки.

Анталья

Анталья прекрасно подойдет для тех туристов, кто любит совмещать прогулки по городу с морскими приключениями. Тут есть песчаные и галечные пляжи, множество кафе и ресторанов, уютный старый город, уйма достопримечательностей в виде мечетей, особняков и ворот Адриана. Самое классное, что в городе есть аэропорт!

Олюдениз

Олюдениз – провинциальный городок в Турции, который находится в бухте на побережье Эгейского моря. Туристы приезжают в Олюдениз для спокойного отдыха. Главная достопримечательность курорта – Голубая лагуна со знаменитым пляжем и зрелищными горными ландшафтами с зеленой вершиной Бабадага.

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