Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Сочи

Российских путешественников предупредили о грядущем дефиците мест в отелях Сочи в начале летнего сезоне. Об этом сообщает «Российская газета».

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На фоне закрытия аэропортов на курортах Краснодарского края и Крыма отечественные туристы начали чаще выбирать в качестве места для отдыха Сочи. Также гавань используют как временный хаб для полетов за рубеж.

На конец мая сочинские отели и санатории уже заполнены в среднем на 80 процентов. Свободных мест в популярных у туристов объектах размещения до конца лета уже нет — россияне начали бронировать гостиницы еще с начала зимы.

По прогнозам экспертов, до конца сентября курорт ожидает принять около 4,5 миллиона гостей.