В Сочи массово погибают дельфины

Из-за инфекций и попадания в рыболовные сети в Сочи массово начали погибать дельфины. Об этом сообщает РИА Новости.
Татьяна Белей, директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", рассказала, что обычно гибель дельфинов происходит в холодное время года, когда в море грязная вода. Животные заражаются инфекционными и паразитарными болезнями, что и приводит к летальным исходам.
"С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов",
— отметила эксперт.
Она также предположила, что еще одной причиной массовой гибели дельфинов могут быть рыболовные сети. Такие выводы были сделаны из-за обнаруженных в Сочи тел китообразных с отрубленными хвостами:
"При попадании в жаберную сеть дельфин запутывается в ней плавниками и тонет. Чтобы не портить сеть и достать тело, рыбаки посмертно отрубают запутанный плавник или хвост".