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2 часа назад

В Сочи массово погибают дельфины

Мария Иглина

Из-за инфекций и попадания в рыболовные сети в Сочи массово начали погибать дельфины. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сочи массово погибают дельфины
Фото: unsplash.comunsplash.com

Татьяна Белей, директор Научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", рассказала, что обычно гибель дельфинов происходит в холодное время года, когда в море грязная вода. Животные заражаются инфекционными и паразитарными болезнями, что и приводит к летальным исходам.

"С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов",

— отметила эксперт.

Она также предположила, что еще одной причиной массовой гибели дельфинов могут быть рыболовные сети. Такие выводы были сделаны из-за обнаруженных в Сочи тел китообразных с отрубленными хвостами:

"При попадании в жаберную сеть дельфин запутывается в ней плавниками и тонет. Чтобы не портить сеть и достать тело, рыбаки посмертно отрубают запутанный плавник или хвост".

Ранее пляжам Сочи дали оценку в Роспотребнадзоре.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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