Пляжам Сочи дали оценку в Роспотребнадзоре

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании о предстоящем курортном сезоне в Краснодарском крае отметила чистоту сочинских пляжей, сообщает ТАСС.
«Большой Сочи имеет очень хороший опыт по обеспечению чистоты пляжей, чистого моря и на сегодняшний день имеет несколько голубых флагов как оценку. Хотя следует отметить, что наши требования гораздо жестче, чем флаги», – подчеркнула глава ведомства.
Курортный сезон начнется в Сочи раньше обычного – 1 мая. В предстоящие праздничные дни, по оценке мэра Алексея Копайгородского, в городе ждут 250 тысяч гостей.
«Вы правильно отметили новые требования по голубым флагам. В этом году с учетом политической ситуации мы переходим на стандарты Ростуризма. Они действительно жестче, но все пляжи готовы», – заявил мэр.
Ранее мы рассказывали о том, кто присваивает пляжам «голубой флаг» и где их искать в России.