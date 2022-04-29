Пляжам Сочи дали оценку в Роспотребнадзоре

«Большой Сочи имеет очень хороший опыт по обеспечению чистоты пляжей, чистого моря и на сегодняшний день имеет несколько голубых флагов как оценку. Хотя следует отметить, что наши требования гораздо жестче, чем флаги», – подчеркнула глава ведомства.