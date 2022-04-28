Самые чистые пляжи России с «голубым флагом»

С 1987 года пляжам вручается международная награда в виде голубого флага. Если вы видите в месте отдыха его обозначение, значит инфраструктура и природа отвечает всем стандартам безопасного и комфортного купания. “Голубой флаг”, как правило, получают самые чистые пляжи, где вода в буквальном смысле голубого цвета. В России тоже есть пляжи, получившие награду “голубого флага”, о них — в материале “Рамблера”.

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Янтарный, Калининградская область

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Этот пляж был первым на территории России из тех, кто получил “голубой флаг”. Он чистый, здесь мелкий светлый песок, а еще был построен деревянный променад из сибирской лиственницы. Вдоль береговой линии расположились смотровые площадки, кафе, душевые, места для отдыха и туалеты. Ежедневно пляж убирают утром и вечером, поэтому он остается чистым и не вредит экологии.

Кроме того, пляж примечателен тем, что здесь на протяжении нескольких веков добывают и перерабатывают янтарь. Здесь же расположен музей янтарного комбината, поэтому на пляже можно найти самое большое количество разнообразных сувениров из этого минерала.

Массандровский пляж, Ялта

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Впервые пляж получил “голубой флаг” в 2010 году, и стал первым на постсоветском пространстве с этой наградой. Теперь пляж входит в состав России, и он продолжает показывать высокое качество сервиса и чистоту. Примечательно, что его территория сам по себе небольшая, поэтому местные жители стараются приезжать на побережье с утра в высокий сезон и занимают места на лежаках. Также пляж выделяется тем, что смог создать необходимые условия для того, чтобы здесь могли передвигаться люди с ограниченными возможностями.

Имеретинская набережная, Сочи

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Курортная столица России может похвастаться, что здесь “голубой флаг” получили 21 пляж. Большинство из них расположены на Имеретинской набережной в Адлере. ЭТу награду они получили благодаря развитой инфраструктуре курорта, а также чистоте пляжей. Дело в том, что они преимущественно галечные, что делает воду там в разы чище. Также есть пляжи, которые находятся на территории самого Сочи, Хосты и Лазаревского. Большинство пляжей получили “голубой флаг” в 2018-2020 годах, и продолжают подтверждать свой статус.