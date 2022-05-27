Россиянам назвали стоимость отдыха в балканских странах

Стоимость туров с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле Албании с заездом в июне начинается от 77,5 тысячи рублей на человека. О доступных вариантах сообщили сотрудники Ассоциации туроператоров России.

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Добраться до балканских стран можно с пересадками в Стамбуле, Белграде и Дубае. Улететь в Черногорию можно рейсами Turkish Airlines, flydubai, Air Serbia, в Хорватию — этими же перевозчиками, а также национальной Croatia Airlines, в Албанию — первыми тремя перечисленными и Pegasus Airlines. Выгоднее всего туристам приобрести тур на базе такого перелета.

Цена недельного тура в Черногорию с «полным пансионом» в июне начинается от 81,2 тысячи рублей на человека. Путевка в Хорватию обойдется от 89,7 тысячи рублей, питание «полупансион». Дешевле всего выйдет отдых в Албании — стоимость стартует от 77,5 тысячи рублей.

В странах сняты все коронавирусные ограничения для туристов.