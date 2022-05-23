Куда поехать в России летом, если не на море

Ограничения полетов, противоковидные ограничения и прочее - это все то, что довольно долгое время не позволяет запланировать полноценный отпуск. Но если посмотреть на сложившуюся ситуацию немного под другим углом, то можно обнаружить и плюсы - наша страна огромна и красива, и вряд ли вы нашли бы более подходящее время для путешествия по России, чем сейчас. Рамблер составил для вас подборку вариантов, куда можно отправить летом, если вы не рассматриваете пляжный отдых или захотели поменять на более активный.

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Все большую популярность набирает кавказское направление. При путешествии по Кавказу вас ждут места, которые поразят своей природной красотой. Там же вы сможете подняться на одну из самых высоких точек мира - гору Эльбрус. В горах этого региона есть тропы как для начинающих, так и для опытных альпинистов. Но всегда есть возможность подняться с помощью канатной дороги.

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Помимо этих мест, вас вряд ли оставят равнодушными Архыз, Адыгея или Домбай. Они популярны не только своими горнолыжными курортами - в несезон там тоже есть, чем полюбоваться и чем себя занять. Реликтовые самшитовые леса, водопады и заповедники - не забудьте взять с собой фотоаппарат и удобную обувь!

По горным маршрутам сейчас курсирует круизный туристический поезд "Кавказская жемчужина", который идет с остановками в городах Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент и Кисловодск. Если вас устраивает такой вид транспорта и тот факт, что ночами вы будете ехать в поезде повышенной комфортности, сделанному по типу отеля на колесах, а утром делать остановку каждый раз в новом месте - это прекрасный вариант для путешествия. За 6 дней вы успеете посетить множество красивейших мест нашей страны и уж точно на год вперед надышаться свежим горным воздухом.