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8 минут назад

Выяснилось, сколько стоит полет в Турцию из регионов РФ

Мария Каткова

Эксперты в области туризм назвали оптимальные цены для перелетов в Турцию весной и летом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выяснилось, сколько стоит полет в Турцию из регионов РФ
Фото: PixabayPixabay

В Турцию летает большинство российских авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Россия», «Азимут» и Red Wings. Самый дешевый перелет будет у жителей Владикавказа. Билет до Стамбула обойдется в 10,4 тысячи рублей в одну сторону.

Рейс из Самары в Стамбул обойдется в 14,9 тысячи рублей, с вылетом из Челябинска будет стоить 16,5 тысячи, из Уфы — за 20,5 тысячи. С 3 июня авиакомпании будут летать из Санкт-Петербурга в Анталью, стоимость билетов начинается от 19,6 тысячи рублей.

Также в Турцию летает местная компания Turkish Airlines. Из регионов дешевле летать с пересадкой в Москве, так как авиабилеты получаются довольно дорогими. Из Калининграда можно улететь за 4 8,3 тысячи рублей, из Омска — 62,1 тысячи рублей, из Тюмени — 67,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что выяснилось, как россияне проведут летний отпуск.

Новости путешествий,Red Wings,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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