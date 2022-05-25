Выяснилось, как россияне проведут летний отпуск

Эксперты сервиса "Работа.ру" провели исследование и выяснили, как россияне планируют провести летний отпуск. Об этом сообщает РИА Новости.

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39% опрошенных планируют взять отпуск этим летом. Почти столько же (38%) заявили о том, что не будут отдыхать в этот сезон. Еще 23% пока не знают о своих планах.

Большинство россиян отметили, что планируют провести отпуск в поездках по своей стране. Также опрошенные заявили, что будут отдыхать на даче, останутся во время отпуска дома или будут путешествовать внутри своего региона. За границу поедет лишь 9% опрошенных.