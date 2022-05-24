Продлен режим ограничения полетов в регионы России

Росавиация продлила запрет на полеты в российских регионах до 31 мая 03:45 по московскому времени. Это коснулось 11 аэропортов на юге и центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

По данным ведомства, список закрытых воздушных гаваней не изменился. В него все также включены аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.