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1 час назад

Продлен режим ограничения полетов в регионы России

Катерина Саломе

Росавиация продлила запрет на полеты в российских регионах до 31 мая 03:45 по московскому времени. Это коснулось 11 аэропортов на юге и центральной части страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

По данным ведомства, список закрытых воздушных гаваней не изменился. В него все также включены аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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