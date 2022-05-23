Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

В Ростуризме подсчитали стоимость летнего отдыха в России

Мира Маркина

Эксперты Ростуризма проанализировали предложения по нескольким популярным у россиян направлениям. Впоследствии они назвали оптимальную стоимость летних туров, сообщает «Интерфакс».

В Ростуризме обнаружили доступные путевки на Черное море. В конце июня недельный отдых для двух туристов в Крыму или на Кубани в трехзвездочной гостинице с трехразовым питанием обойдется в 30–40 тысяч рублей.

«Несмотря на высокий спрос и у туроператоров, и на сайтах гостиничных агрегаторов, в наличии есть предложения на любой вкус и кошелек на любые летние даты», — заявили в пресс-службе ведомства.

Неделя в санаториях Татарстана или Калининградской области обойдется в сумму от 44 до 49 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит перелет, проживание и трехразовое питание.

В Санкт-Петербург летом можно отправиться за 10 тысяч рублей, отметили в Ростуризме. В эту сумму включен перелет, двухдневное размещение в гостинице и завтраки.

Цена на пятидневный тур по Золотому кольцу начинается от 21 тысячи рублей с человека.

В ведомстве также напомнили, что в настоящее время туристам доступна возможность приобретения путевок на базе чартерных перевозок. Подобные предложения, как правило, по цене в полтора-два раза ниже рыночной. Так туристы могут отправиться в Дагестан, Татарстан, Чечню, Калининградскую область, Кавказские Минеральные Воды, Тобольск, Карелию, Бурятию; а также на Алтай, во Владивосток, на Камчатку и Сахалин.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что ожидать россиянам от летнего отдыха в России.

Новости путешествий,Видео,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители