В Ростуризме подсчитали стоимость летнего отдыха в России

Эксперты Ростуризма проанализировали предложения по нескольким популярным у россиян направлениям. Впоследствии они назвали оптимальную стоимость летних туров, сообщает «Интерфакс».

В Ростуризме обнаружили доступные путевки на Черное море. В конце июня недельный отдых для двух туристов в Крыму или на Кубани в трехзвездочной гостинице с трехразовым питанием обойдется в 30–40 тысяч рублей.

«Несмотря на высокий спрос и у туроператоров, и на сайтах гостиничных агрегаторов, в наличии есть предложения на любой вкус и кошелек на любые летние даты», — заявили в пресс-службе ведомства.

Неделя в санаториях Татарстана или Калининградской области обойдется в сумму от 44 до 49 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит перелет, проживание и трехразовое питание.

В Санкт-Петербург летом можно отправиться за 10 тысяч рублей, отметили в Ростуризме. В эту сумму включен перелет, двухдневное размещение в гостинице и завтраки.

Цена на пятидневный тур по Золотому кольцу начинается от 21 тысячи рублей с человека.