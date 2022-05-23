В Ростуризме подсчитали стоимость летнего отдыха в России

Эксперты Ростуризма проанализировали предложения по нескольким популярным у россиян направлениям. Впоследствии они назвали оптимальную стоимость летних туров, сообщает «Интерфакс».
В Ростуризме обнаружили доступные путевки на Черное море. В конце июня недельный отдых для двух туристов в Крыму или на Кубани в трехзвездочной гостинице с трехразовым питанием обойдется в 30–40 тысяч рублей.
«Несмотря на высокий спрос и у туроператоров, и на сайтах гостиничных агрегаторов, в наличии есть предложения на любой вкус и кошелек на любые летние даты», — заявили в пресс-службе ведомства.
Неделя в санаториях Татарстана или Калининградской области обойдется в сумму от 44 до 49 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит перелет, проживание и трехразовое питание.
В Санкт-Петербург летом можно отправиться за 10 тысяч рублей, отметили в Ростуризме. В эту сумму включен перелет, двухдневное размещение в гостинице и завтраки.
Цена на пятидневный тур по Золотому кольцу начинается от 21 тысячи рублей с человека.
В ведомстве также напомнили, что в настоящее время туристам доступна возможность приобретения путевок на базе чартерных перевозок. Подобные предложения, как правило, по цене в полтора-два раза ниже рыночной. Так туристы могут отправиться в Дагестан, Татарстан, Чечню, Калининградскую область, Кавказские Минеральные Воды, Тобольск, Карелию, Бурятию; а также на Алтай, во Владивосток, на Камчатку и Сахалин.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что ожидать россиянам от летнего отдыха в России.