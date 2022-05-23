Россиянам рассказали, что ждать от отдыха летом внутри страны

О предстоящем отпускном сезоне с «Российской газетой» поговорила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она перечислила пять главных особенностей отдыха в России этим летом.

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Повышение цен на авиабилеты, а также временное закрытие ряда российских аэропортов сподвигли туристов чаще путешествовать на личном автомобиле. В связи с чем эксперт предположила, что будут популярны поездки на машине, но на небольшое расстояние.

Тем не менее, надеяться на пустые пляжи не стоит. Однако Майя Ломидзе предположила, что россияне все чаще будут выбираться к водоемам недалеко от дома, чтобы сэкономить деньги.

Еще одна особенность этого отпускного сезона – низкий спрос на туры.

«Если раньше бронировали, как правило, за три недели, то сейчас в среднем максимум за две», — отметила исполнительный директор АТОР.

Путешественники, осознавая изменчивость экономической ситуации, не спешат вкладываться в поездки и экскурсии. Все чаще они выбирают вариант потратить деньги на необходимые покупки.

Пятая тенденция, касающаяся летнего отдыха в 2022 году – непредсказуемость.

«Это, пожалуй, основная характеристика сезона: ситуация в любой момент может измениться в любую сторону», — отметила эксперт индустрии.