Что россиянам даст открытая сухопутная граница с Грузией

С 17 мая Грузия для российских туристов стала доступнее — открылась сухопутная граница с РФ. О том, что это нам даст, в материале "Рамблера".

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В частности, 17 мая сухопутная граница России и Грузии вернулась в "докоронавирусное" состояние — для свободного проезда на территорию Грузии больше не нужны документально подтвержденные веские причины (обучение, работа, лечение, близкие родственники). Теперь самые обычные российские туристы смогут пройти КПП Верхний Ларс, имея только заграничный паспорт, сертификат вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до въезда в страну.

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Это значит, что в Грузию хлынет поток автотуристов, снова заработают автобусные маршруты в страну из Краснодара, Владикавказа, Ставрополя и других городов.

«Дорога на автобусе из Москвы до Тбилиси занимает около суток, стоимость билета 6–7 тыс. руб. Из Ставрополя до столицы Грузии можно доехать за 12–14 ч», – рассказал порталу tourdom.ru руководитель проекта по приему туристов в Грузии Georgia Тravel Салават Сатаев.

Только представьте, четыре часа на машине из Владикавказа, и вы уже в Грузии. Туроператоры считают, что спрос на Грузию теперь сильно вырастет.

Открытие сухопутной границы можно использовать по-разному. Так, теперь дешевле будет попасть в саму Грузию, чтобы отдохнуть на море в Батуми или погулять по Тбилиси — теперь не нужно покупать дорогие авиабилеты со стыковками.

Можно организовать себе самостоятельный автотур, посетить Минеральные воды, Владикавказ, а затем съездить в Тбилиси.

Другой вариант — приехать на автобусе в Тбилиси, по дороге наслаждаясь видами на пушистые зеленые горы, отдохнуть несколько дней в грузинской столице, а затем отправиться в соседнюю Армению — пять часов езды, и вы уже в одном из самых древних городов мира — в солнечном Ереване.

Еще один интересный маршрут выбирают не многие. После отдыха в Тбилиси, можно отправиться на электричке в Батуми, немного позагорать, а затем на такси доехать до турецкой границы. Всего пару часов на автобусе, и вы уже в Трабзоне.