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58 минут назад

Турист получил тяжелую травму после прыжка в бассейн

Мария Каткова

Турист из Англии неудачно прыгнул в бассейн, получил травму головы и теперь может остаться парализованным. Об этом инциденте сообщает The Sun.

Турист получил тяжелую травму после прыжка в бассейн
Фото: PixabayPixabay

19-летний британец отдыхал на острове Майорка, прыгнул в бассейн и ударился головой об дно. Травма оказалась достаточно серьезной.

На место происшествия приехали медики, которые стабилизировали состояние мужчины. Они опасались, что он мог получить травму позвоночника. Теперь пострадавший находится в больнице, а сотрудники местных правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пассажир плюнул в лицо попутчика и сорвал рейс.

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