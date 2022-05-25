Турист получил тяжелую травму после прыжка в бассейн

Турист из Англии неудачно прыгнул в бассейн, получил травму головы и теперь может остаться парализованным. Об этом инциденте сообщает The Sun.

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19-летний британец отдыхал на острове Майорка, прыгнул в бассейн и ударился головой об дно. Травма оказалась достаточно серьезной.

На место происшествия приехали медики, которые стабилизировали состояние мужчины. Они опасались, что он мог получить травму позвоночника. Теперь пострадавший находится в больнице, а сотрудники местных правоохранительных органов проводят проверку.