Турист получил тяжелую травму после прыжка в бассейн

Турист из Англии неудачно прыгнул в бассейн, получил травму головы и теперь может остаться парализованным. Об этом инциденте сообщает The Sun.
19-летний британец отдыхал на острове Майорка, прыгнул в бассейн и ударился головой об дно. Травма оказалась достаточно серьезной.
На место происшествия приехали медики, которые стабилизировали состояние мужчины. Они опасались, что он мог получить травму позвоночника. Теперь пострадавший находится в больнице, а сотрудники местных правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что пассажир плюнул в лицо попутчика и сорвал рейс.