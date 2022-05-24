Испания возобновила выдачу виз россиянам

Все ограничения на подачу документов для получения испанской визы, введенные в период пандемии, отменены. Данная информация появилась на сайте РИА Новости со ссылкой на BLS International.

Также отмечено, что для подачи заявления на визу получателю не нужно иметь годовой шенген и другие основания – достаточно записаться на прием в визовый центр на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях, совершенных в течение трех последних месяцев.