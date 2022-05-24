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2 часа назад

Бельгия снимает все ограничения для туристов

Мира Маркина

Стало известно о решении властей Бельгии снять все ограничения для туристов из третьих стран. Новость об этом появилась на портале Schengenvisainfo со ссылкой на заявление Федеральной государственной службы Бельгии.

Бельгия снимает все ограничения для туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

С 23 мая путешественники из государств, не входящих в Европейский союз, могут посетить Бельгию без сдачи ПЦР-тестов и соблюдения карантина по приезде.

Также теперь от туристов не требуется заполнение анкеты Passenger Locator Form перед полетом и предъявлении сертификатов о вакцинации на границе.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, с каким багажом вас могут не пустить на поезд.

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