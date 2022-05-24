Бельгия снимает все ограничения для туристов

Стало известно о решении властей Бельгии снять все ограничения для туристов из третьих стран. Новость об этом появилась на портале Schengenvisainfo со ссылкой на заявление Федеральной государственной службы Бельгии.
С 23 мая путешественники из государств, не входящих в Европейский союз, могут посетить Бельгию без сдачи ПЦР-тестов и соблюдения карантина по приезде.
Также теперь от туристов не требуется заполнение анкеты Passenger Locator Form перед полетом и предъявлении сертификатов о вакцинации на границе.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, с каким багажом вас могут не пустить на поезд.