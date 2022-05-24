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3 часа назад

С каким багажом вас могут не пустить на поезд

Мария Каткова

Если вы думали, что в поезде можно провозить неограниченное количество вещей, вы сильно ошибаетесь. В вагонах существуют определенные запреты на провоз багажа. Они, конечно, не такие жесткие, как в самолетах, но все-таки стоит ознакомиться с ними заранее.

С каким багажом вас могут не пустить на поезд
Фото: pixabay.compixabay.com

Пачкающий багаж

Если вы были на природе или уронили свой чемодан в лужу, вам вряд ли разрешат взять такой багаж в свое купе. Дело в том, что за порядком в вагоне тщательно следят проводники. В том числе они пылесосят ковры и моют полы. Кроме того, ваш чемодан может испачкать спальные места и личные вещи других людей. Придется позаботиться о чистоте багажа или отдавать его в грузовой вагон, который стоит дополнительных средств.

Опасные предметы

В поездах нельзя провозить салюты и другую пиротехнику, так как она может легко воспламениться и разрушить вагон. Нельзя провозить и другие вещи, которые могут быть опасными для жизни и здоровья пассажиров: отравляющие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества. При этом, оружие провозить можно только при наличии документов и чехла.

Ограничения на жидкости

Жидкости в поезде можно провозить в неограниченном количестве, ограничения действуют лишь на алкоголь и уксус. Эти жидкости нельзя провозить в количестве больше, чем 0,5 литров на человека. Поэтому если вы хотите привезти бутылку алкоголя из отпуска в подарок, то лучше брать небольшие бутылки.

Крупная бытовая техника

Если вам необходимо перевезти бытовую технику из одного города в другой, то ее придется сдавать в грузовой вагон. Если бытовая техника укладывается в небольшие размеры багажа, то ее можно возить в пассажирском вагоне. Однако в таком случае на нее все-таки нужна квитанция, которую можно оформить в кассе. За провоз таких вещей берется дополнительная плата.

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