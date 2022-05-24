Авиаэксперт: около трети авиакатастроф происходит при посадке

Эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов заявил, что порядка 30 процентов авиакатастроф происходит при посадке самолета. Подробностями он поделился с "Газетой.Ru".

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По словам эксперта, при посадке вероятность ошибки возрастает в разы из-за человеческой природы. Так, Власов рассказал, что около 70 процентов авиакатастроф происходит по вине человеческого фактора.

К частым ошибкам можно отнести технику пилотирования или потерю пространственного положения.

"Важно внимательно следить за летным процессом, именно поэтому пилотов в гражданской авиации как минимум два, они постоянно контролируют друг друга",

— отметил Власов.

Специалист также добавил, что если командир экипажа не уверен в успешности посадки, он должен дать команду уйти на второй круг.

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