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25 минут назад

Авиаэксперт: около трети авиакатастроф происходит при посадке

Мария Иглина

Эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов заявил, что порядка 30 процентов авиакатастроф происходит при посадке самолета. Подробностями он поделился с "Газетой.Ru".

Авиаэксперт: около трети авиакатастроф происходит при посадке
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, при посадке вероятность ошибки возрастает в разы из-за человеческой природы. Так, Власов рассказал, что около 70 процентов авиакатастроф происходит по вине человеческого фактора.

К частым ошибкам можно отнести технику пилотирования или потерю пространственного положения.

"Важно внимательно следить за летным процессом, именно поэтому пилотов в гражданской авиации как минимум два, они постоянно контролируют друг друга",

— отметил Власов.

Специалист также добавил, что если командир экипажа не уверен в успешности посадки, он должен дать команду уйти на второй круг.

Ранее Саудовская Аравия запустила рейс с полностью женским экипажем.

Новости путешествий,Алексей Власов,
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