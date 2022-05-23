Саудовская Аравия запустила рейс с полностью женским экипажем

Авиакомпания Flyadeal вошла в историю гражданской авиации Саудовской Аравии, запустив рейс с полностью женским экипажем, сообщает издание The National.

Фото: Sg578018/wikimedia.org Sg578018/wikimedia.org

Экипаж из семи женщин благополучно совершил внутренний рейс по маршруту Эр-Рияд – Джидда на самолете Airbus-320. Яра Ян – первый помощник командира корабля – является самой младшей среди женщин-пилотов этого государства.

Известно, что на борту находились преимущественно подданные саудовского королевства.

В Саудовской Аравии женщинам дали право управлять самолетами еще в 2014 году, но тогда это были единичные случаи. С течением времени ситуация изменилась.