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1 час назад

Саудовская Аравия запустила рейс с полностью женским экипажем

Мира Маркина

Авиакомпания Flyadeal вошла в историю гражданской авиации Саудовской Аравии, запустив рейс с полностью женским экипажем, сообщает издание The National.

Саудовская Аравия запустила рейс с полностью женским экипажем
Фото: Sg578018/wikimedia.orgSg578018/wikimedia.org

Экипаж из семи женщин благополучно совершил внутренний рейс по маршруту Эр-Рияд – Джидда на самолете Airbus-320. Яра Ян – первый помощник командира корабля – является самой младшей среди женщин-пилотов этого государства.

Известно, что на борту находились преимущественно подданные саудовского королевства.

В Саудовской Аравии женщинам дали право управлять самолетами еще в 2014 году, но тогда это были единичные случаи. С течением времени ситуация изменилась.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что нужно сделать, чтобы стать стюардессой.

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