Почему туристы едут в Азербайджан: видео

Среди стран Закавказья российские туристы выбирают не только Грузию и Армению, но и Азербайджан. Солнечная страна славится своим гостеприимством, красивыми пейзажами и теплым морем.
При этом в Азербайджане уже стартцет дачный сезон и многие выбирают для отдыха Апшеронский полуостров. Смотрите видео о том, почему туристы едут в эту страну.
Мнения самих туристов по поводу отдыха в Азербайджане расходятся.
"Мало зелени, все застроено. Орущая музыка на пляже, мне такой "отдых" не нужен даже если мне за это заплатят. Чистое море? А что, построили хорошие очистные сооружения или выпуск продуктов жизнедеятельности в море делает его чистым? Это все касается не только Азербайджана, а всего черноморского побережья", — комментируют в Сети
Однако есть и те, кому отдых в солнечном Азербайджане по душе:
"Очень вкусно и красиво. Не все же в Турцию ездить!".
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