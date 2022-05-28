Почему туристы едут в Азербайджан: видео

"Мало зелени, все застроено. Орущая музыка на пляже, мне такой "отдых" не нужен даже если мне за это заплатят. Чистое море? А что, построили хорошие очистные сооружения или выпуск продуктов жизнедеятельности в море делает его чистым? Это все касается не только Азербайджана, а всего черноморского побережья", — комментируют в Сети