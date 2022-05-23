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2 часа назад

Эксперты назвали четыре самых необычных пляжа России

Мария Иглина

Эксперты национальной системы бронирования отелей Bronevik.com назвали четыре самых необычных пляжа России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию "Ленты.ру".

Эксперты назвали четыре самых необычных пляжа России
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Рейтинг возглавил Халактырский пляж на Камчатке. Он привлекает туристов вулканическим песком, который образовался в ходе расщепления лавы за долгие годы.

Второе место — Яшмовый пляж в Севастополе, который славится прозрачной водой и редкими растениями. А над пляжем расположен скалистый выступ высотой в 150 метров, откуда открывается панорамный вид на Черное море.

На третьем месте расположилась Стеклянная бухта во Владивостоке из-за гальки, состоящей из выброшенных в море отходов.

А на четвертом месте — Янтарный пляж в Калининградской области. За высокие стандарты качества воды и безопасного отдыха он уже дважды получал международную награду "Голубой флаг".

Ранее в Ростуризме подсчитали стоимость летнего отдыха в России.

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