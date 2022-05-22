Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Бортпроводница раскрыла реальную зарплату стюардесс

Мария Иглина

Российская бортпроводница частного самолета Юлия рассказала, что в среднем она и ее коллеги зарабатывают пять тысяч евро в месяц. Свою зарплату девушка раскрыла в беседе с "Лентой.ру".

Бортпроводница раскрыла реальную зарплату стюардесс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юлия отметила, что помимо зарплаты получает суточные в размере от 50 до 100 евро.

"График: две недели работаешь, две — отдыхаешь",

— добавила девушка.

Стюардесса также рассказала, что время между полетами чаще всего они проводят на пляже, шопинге или на экскурсиях. А в контракте прописано, что заселять их необходимо в отели не ниже категории четыре звезды

"Никогда не забуду, как наши бизнесмены прилетели на Бали, и мы провели две недели на роскошной вилле по соседству, купаясь и загорая!"

— поделилась воспоминаниями Юлия.

Ранее стюардесса раскрыла, как бороться с закладыванием в ушах.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители