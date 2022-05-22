Бортпроводница раскрыла реальную зарплату стюардесс

Российская бортпроводница частного самолета Юлия рассказала, что в среднем она и ее коллеги зарабатывают пять тысяч евро в месяц. Свою зарплату девушка раскрыла в беседе с "Лентой.ру".
Юлия отметила, что помимо зарплаты получает суточные в размере от 50 до 100 евро.
"График: две недели работаешь, две — отдыхаешь",
— добавила девушка.
Стюардесса также рассказала, что время между полетами чаще всего они проводят на пляже, шопинге или на экскурсиях. А в контракте прописано, что заселять их необходимо в отели не ниже категории четыре звезды
"Никогда не забуду, как наши бизнесмены прилетели на Бали, и мы провели две недели на роскошной вилле по соседству, купаясь и загорая!"
— поделилась воспоминаниями Юлия.