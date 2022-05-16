Стюардесса раскрыла, как бороться с закладыванием в ушах

Часто уши закладывает во время перелетов. Один из самых эффективных способов избавиться от дискомфорта – зевать во время взлета и посадки. Но со стороны такие действия могут показаться странными. Об ином решении проблемы рассказала бортпроводница Виктория в TikTok.

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Когда самолет поднимается в воздух или опускается, давление воздуха в салоне быстро меняется. Внутри ушей есть воздушный карман, который находится под тем же давлением, что и воздух снаружи, но если давление воздуха вокруг человека меняется, он почувствует, как воздух давит на барабанную перепонку.

Во время взлета давление в салоне будет быстро снижаться. Поэтому барабанная перепонка выпячивается наружу, и слух ухудшается – все это способствует ощущению закупоривания уха, которое останется до появления щелчка.

«Жевательная резинка и леденцы помогают во время взлета или посадки»», – сообщила она. Напомним, до недавнего времени перед полетом стюардессы обязательно бесплатно раздавали конфеты пассажирам самолета.

Кроме того, стюардесса заявила, что не только уши, но и нос закладывает по время полета, поэтому туристам следует брать на борт средства от заложенности носовых пазух.

«Я всегда ношу с собой какой-нибудь увлажняющий спрей для носа или средство от насморка, а также лекарство от простудных заболеваний. Если я почувствую, что мне становится душно во время полета, я обязательно использую их перед взлетом и примерно за 30 минут до посадки», – поделилась бортпроводница.

Чтобы избавиться от заложенности, можно также закрыть рот, зажать нос и подуть без особых усилий. Воздух из легких будет давить на крошечные трубки и снимать давление. Дуть слишком сильно нельзя из-за вероятности повредить барабанные перепонки.

После приземления ощущения закладывания ушей должно пройти. Если симптомы сохраняются более суток, лучше обратиться к врачу.