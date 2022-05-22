Раскрыт способ вернуть деньги за невозвратный билет

Заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов раскрыл способ вернуть деньги за невозвратный билет. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Так, авиакомпания должна вернуть деньги за билет в случае болезни пассажира, его спутника (члена семьи, близкого родственника) или смерти близкого родственника. А чтобы подтвердить эти факты необходимо предоставить медсправку или документ, подтверждающий смерть человека.
Также эксперт предупредил, что до отправки рейса пассажиру необходимо уведомить компанию по почте или по телефону о том, что он не полетит. Кроме этого, нужно написать обращение в адрес перевозчика с объяснением ситуации, приложив все необходимые документы.
Пассажир также может требовать возврат средств за билет, если рейс был отменен или задержан на продолжительное время, и при отказе в посадке на оплаченное место.
Если же перевозчик отказывает в возврате денежных средств, то путешественник может написать жалобу в Роспотребнадзор и в Федеральное агентство воздушного транспорта, заключил эксперт.